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В ВОЗ заявили об удвоении числа заболевших "омикроном" каждые два-три дня

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что организация располагает достаточным количеством информации, которая указывает на крайне быстрое распространение штамма "омикрон".

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