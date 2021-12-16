В ВОЗ заявили об удвоении числа заболевших "омикроном" каждые два-три дня

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что организация располагает достаточным количеством информации, которая указывает на крайне быстрое распространение штамма "омикрон".
Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что организация располагает достаточным количеством информации, которая указывает на крайне быстрое распространение штамма "омикрон".
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