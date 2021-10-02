ООН хочет завершить вакцинацию всего мира к 2023 году

ООН планирует завершить вакцинацию от коронавируса всего населения Земли к началу 2023 года. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи организации Абдулла Шахид, который для достижения этой цели готов воспользоваться своими полномочиями.
ООН планирует завершить вакцинацию от коронавируса всего населения Земли к началу 2023 года. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи организации Абдулла Шахид, который для достижения этой цели готов воспользоваться своими полномочиями.
Свежие комментарии