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ООН хочет завершить вакцинацию всего мира к 2023 году

ООН планирует завершить вакцинацию от коронавируса всего населения Земли к началу 2023 года. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи организации Абдулла Шахид, который для достижения этой цели готов воспользоваться своими полномочиями.

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