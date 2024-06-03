Главные фильмы июня 2024 по версии «Культуромании»

Летние месяцы для отечественного кинопроката — самое слабое звено. Если в Голливуде этот период считается идеальным для проката семейных блокбастеров, то наши продюсеры предпочитают откладывать громкие премьеры на сентябрь.
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