Они что, сговорились что ли?

Галина Смирнова

Ваше благородие, Гинекологиня! Для кого-то добрая, ну а нам - врагиня. Как бы вновь нагадить Путину чуток - И чтоб не остаться при этом без порток! Ваше благородие, русофобка Кая! Из страны Чухонии борзая такая! Где у мужа бизнес - прямо не слежу. Муж капусту рубит, а я, блин, отвожу! Ваше благородие, Аналена Бербок! Гегемону продана из особо верных.... Сдерживаем русских в правильных местах, Да чтоб не поперли, походу, на рейхстаг! Ваше благородие, госпожа Олена! С клоуном Володею - море по колено! Коль мужик под мухой - зря не истери. Покури, понюхай, и снова покури!!! :-)