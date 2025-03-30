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Русская весна

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Трамп против инклюзивности: США поставили ультиматум компаниям из Франции

Трамп против инклюзивности: США поставили ультиматум компаниям из Франции

США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества, пишет газета Figaro со ссылкой на письмо, направленное американским посольством в Париже различным французским фирмам.

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