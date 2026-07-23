Потерпевшие обжаловали приговор блогеру Шабутдинову

Мосгорсуд получил жалобы от потерпевших на семилетний приговор блогеру Аязу Шабутдинову. Недовольные решением первой инстанции 17 граждан направили официальные документы для пересмотра вердикта, передает ТАСС.
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