Политика как он...
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Политика как она есть

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Потерпевшие обжаловали приговор блогеру Шабутдинову

Потерпевшие обжаловали приговор блогеру Шабутдинову

Мосгорсуд получил жалобы от потерпевших на семилетний приговор блогеру Аязу Шабутдинову. Недовольные решением первой инстанции 17 граждан направили официальные документы для пересмотра вердикта, передает ТАСС.

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