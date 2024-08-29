Военный эксперт Коротченко обозначил, что должно быть прописано в российской ядерной доктрине

Есть ли у стран НАТО возможности увеличить поставки оружия Украине? Насколько вероятно то, что покровители киевского режима согласятся на нанесение ракетных ударов по нашей территории? И если Запад пойдет на эскалацию, то какой ответ должна дать Россия? На эти и другие вопросы в программе "События.