Военный эксперт Коротченко обозначил, что должно быть прописано в российской ядерной доктрине

Есть ли у стран НАТО возможности увеличить поставки оружия Украине? Насколько вероятно то, что покровители киевского режима согласятся на нанесение ракетных ударов по нашей территории? И если Запад пойдет на эскалацию, то какой ответ должна дать Россия? На эти и другие вопросы в программе "События.
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