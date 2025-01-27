Порядок, основанный на правилах, сменяется порядком, основанным на силе

Вряд ли кто-то будет отрицать то, что международное право, мягко говоря, потеряло свою силу – механизмы Ялтинско-Потсдамской системы окончательно перестали работать, а Организация объединённых наций (ООН), обслуживающая интересы США, по сути, превратилась в бесполезную «говорильню» чиновников, желающих на халяву потусить в Нью-Йорке.