Овации, радостные впечатления, улыбки зрителей, непосредственность артистов - всё это способствовало настроению приближения весны и тепла.
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Овации, радостные впечатления, улыбки зрителей, непосредственность артистов - всё это способствовало настроению приближения весны и тепла.