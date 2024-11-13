Я рассчитывал, что мы проиграем до лета 22-го – Казарин

Украина не проиграла окончательно противостояние с Россией в результате чуда. Об этом в эфире видеоблога «Бабель» заявил мобилизовавшийся в ВСУ крымский пропагандист Павел Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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