Вот список стран, где ограничивают или запрещают работу "Телеграм"

ВН

Валерий Николаевич

Инфа, предложенная АН, отличается от подобной из других источников. Т.е, мало кто знает истинное положение, даже спец, разработавший сайт для Кремля (не запомнил его фамилию). Короче, нет безгрешных мессенджеров, у каждого свои тараканы. Например, WhatsApp, который в России не блокируют, тоже все шифрует, складывает в свои сервера-сейфы и никому не показывает, ни ФСБ, ни Роскомнадзору, ни даже Пескову, а своему американскому АНБ - пожалуйста. Потому я лично уверен, что причина всей заварухи это личные амбиции кого-то на самом верху. Ну и деньги, конечно