Telegram продолжает сталкиваться с претензиями со стороны государственных органов по всему миру. В одних странах власти требуют усилить модерацию противоправного контента, в других — ограничивают работу сервиса или полностью блокируют доступ к нему.
Вот список стран, где ограничивают или запрещают работу "Телеграм"
Комментарии
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Ирина Черных
Хохлосрани здесь не место!
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1 м.
Алексей Тан
Согласен, здесь Я с Вами .... но! и другим ГРЯЗНЫМ ИНОродЦАМ... нечего делать на Российских ресурсах... даже если они ... женского полу.
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1 м.
ВН
Валерий Николаевич
Инфа, предложенная АН, отличается от подобной из других источников. Т.е, мало кто знает истинное положение, даже спец, разработавший сайт для Кремля (не запомнил его фамилию). Короче, нет безгрешных мессенджеров, у каждого свои тараканы. Например, WhatsApp, который в России не блокируют, тоже все шифрует, складывает в свои сервера-сейфы и никому не показывает, ни ФСБ, ни Роскомнадзору, ни даже Пескову, а своему американскому АНБ - пожалуйста. Потому я лично уверен, что причина всей заварухи это личные амбиции кого-то на самом верху. Ну и деньги, конечно
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4 н.
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