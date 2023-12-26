Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня приветствует ослабление ограничений на перевоз тайваньского соргового вина пассажирами судоходных рейсов между провинцией Фуцзянь и островами Цзиньмэнь и Мацзу

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в понедельник приветствовала ослабление таможенных ограничений на количество бутылок тайваньского вина из сорго, разрешенного к провозу пассажирам прямых судоходных рейсов между прибрежными районами провинции Фуцзянь и островами Цзиньмэнь и Мацзу.