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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня приветствует ослабление ограничений на перевоз тайваньского соргового вина пассажирами судоходных рейсов между провинцией Фуцзянь и островами Цзиньмэнь и Мацзу

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в понедельник приветствовала ослабление таможенных ограничений на количество бутылок тайваньского вина из сорго, разрешенного к провозу пассажирам прямых судоходных рейсов между прибрежными районами провинции Фуцзянь и островами Цзиньмэнь и Мацзу.

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