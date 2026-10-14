John Ellis: “Over the course of at least two decades, powered by tens of billions of dollars of negative advertising, political campaigns have told the electorate that elected officials (or those seeking public office) are horrible, lying, thieving miscreants.
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