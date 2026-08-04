В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией Глава Минобороны Косиняк-Камыш отверг вероятность нападения РФ на Польшу Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность атаки России на страну.
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