28.12.2023 состоялся районный этап республиканского конкурса ´100 идей для Беларуси´ в котором приняли участие Братан Александра и Аврамчик Дмитрий с проектом ´Отходы в доходы´, а Селиванова Юлиана с проектом ´Топливные брикеты из листьев´.