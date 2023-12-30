28.12.2023 состоялся районный этап республиканского конкурса ´100 идей для Беларуси´ в котором приняли участие Братан Александра и Аврамчик Дмитрий с проектом ´Отходы в доходы´, а Селиванова Юлиана с проектом ´Топливные брикеты из листьев´.
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