Во Франции в ходе вчерашних протестов были задержаны более 1,8 тысячи человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны, передает TF1 Info.
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