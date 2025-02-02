Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Ну да, основой конечно была экономика царской России! Ну не на пустом же месте страну под названием СССР создали! И м...Вот это поворот —...
  • Надежда Белугина
    РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЯКУТОВ! ДАДИМ СДАЧИ, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ,  УКРОПЫ!  БОЙ НА НОЖАХ... Надежда Белугина-Подюжская Была надежд...По многочисленным...
  • Андрей
    Так там только набор слов, а где смысл?Вот это поворот —...

Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

@ Алексей Филиппов/РИА Новости Tекст: Валерия Городецкая Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх