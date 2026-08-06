Как рассчитывается транспортный налог на гибридные автомобили: личный разбор нюансов

Когда я впервые задумалась о покупке гибридного автомобиля, меня, помимо очевидной экономии топлива, волновал прагматичный вопрос: а сколько государство попросит за удовольствие владеть высокотехнологичной машиной? Оказалось, что логика расчета транспортного налога для таких авто не столь прямолинейна, как для классических бензиновых или дизельных моделей.