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Водила

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Как рассчитывается транспортный налог на гибридные автомобили: личный разбор нюансов

Как рассчитывается транспортный налог на гибридные автомобили: личный разбор нюансов

Когда я впервые задумалась о покупке гибридного автомобиля, меня, помимо очевидной экономии топлива, волновал прагматичный вопрос: а сколько государство попросит за удовольствие владеть высокотехнологичной машиной? Оказалось, что логика расчета транспортного налога для таких авто не столь прямолинейна, как для классических бензиновых или дизельных моделей.

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