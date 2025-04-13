Сводка! Итоги недельных боев: ВСУ готовятся к серьезному прорыву?

Прошлая неделя была отмечена новыми раундами встреч с представителями США по украинскому вопросу. Знаковым событием стал приезд Уиткоффа, советника Трампа, в Россию и его беседа с высокопоставленным лицом.
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