Разработанная в ETH Zurich система передвигается на собственных пальцах и обходится без отдельного механизма движения Учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) превратили роботизированную кисть Wuji в компактного мобильного робота, который может самостоятельно ползать, менять направление движения и восстанавливаться после падений.
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