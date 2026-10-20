Разработанная в ETH Zurich система передвигается на собственных пальцах и обходится без отдельного механизма движения Учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) превратили роботизированную кисть Wuji в компактного мобильного робота, который может самостоятельно ползать, менять направление движения и восстанавливаться после падений.