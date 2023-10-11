Украине снова дадут денег. На этот раз Британия

Киев получит новый крупный пакет военной помощи — Британия выделят 122 миллиона долларов. На встрече Контактной группы в Брюсселе министр обороны Британии Грант Шаппс объявит о предоставлении Украине крупного пакета военной помощи, сообщается на официальном сайте правительства страны.
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