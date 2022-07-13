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«Абаскаль – это авантюра. «Спартак» мог бы обратить внимание на Талалаева, Тихонова, Юрана, Аленичева». Гершкович о тренерах

Глава Объединения отечественных тренеров высказался о Гильермо Абаскале из «Спартака». Михаил Гершкович поделился мнением после матча за OLIMPBET Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом» (0:4).

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