О строительстве прямой дороги из Кузбасса в Китай рассказали власти региона

Региональные власти поделились планами строительства дороги, которая соединит Кузбасс и Китай.Во время Красноярского экономического форума – 2023 губернатор Кузбасса поделился планами развития Сибири в целом и Кузбасса в частности до 2035 года.
Региональные власти поделились планами строительства дороги, которая соединит Кузбасс и Китай.Во время Красноярского экономического форума – 2023 губернатор Кузбасса поделился планами развития Сибири в целом и Кузбасса в частности до 2035 года.
Свежие комментарии