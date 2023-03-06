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О строительстве прямой дороги из Кузбасса в Китай рассказали власти региона

О строительстве прямой дороги из Кузбасса в Китай рассказали власти региона

Региональные власти поделились планами строительства дороги, которая соединит Кузбасс и Китай.Во время Красноярского экономического форума – 2023 губернатор Кузбасса поделился планами развития Сибири в целом и Кузбасса в частности до 2035 года.

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