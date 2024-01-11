Алиев выдвинул Пашиняну 3 жёстких условия, несогласие с которыми оставит границу на замке

Президент Азербайджана рассказал, в каком случае он готов открыть границы с Арменией10 января Ильхам Алиев заявил, что если правительство Никола Пашиняна не согласится открыть Зангезурский коридор, армяно-азербайджанская граница останется закрытой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии