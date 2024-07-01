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"А с какого перепугу?": Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

"А с какого перепугу?": Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция на предложение из Средней Азии последовала незамедлительно: "А с какого перепугу?" Уполномоченный по правам человека в Киргизии Джамиля Джаманбаева, выступая на юридическом форуме в Петербурге, внесла несколько предложений, которые касаются условий пребывания киргизских мигрантов в России.

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Комментарии
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Neo Stra
Всех полудиких зверьков не пускать в Россию, а которые здесь, создавать нетерпимые условия и гнать вон восвояси-это непрошеные гости и гражданские оккупанты, которые забирают рабочие места у россиян.
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13 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Президент должен издать указ &quot;Об обязательной публикации в прессе поименного голосования&quot;. Сами депутаты такой закон не примут даже под пистолетом, потому что лишаться &quot;подкормки&quot; лоббистов. Если Президент не увидит этого предложения, то надо организовать и провести  референдум по этому вопросу. Как же нам не хватает Иосифа Виссарионовича!
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12 час.
Ирина Трифонова
Какая наглость. Они наглеют от безнаказанности и попустительства
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12 час.

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