"А с какого перепугу?": Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

Всех полудиких зверьков не пускать в Россию, а которые здесь, создавать нетерпимые условия и гнать вон восвояси-это непрошеные гости и гражданские оккупанты, которые забирают рабочие места у россиян.

ВЛ

Владимир Лосев

Президент должен издать указ "Об обязательной публикации в прессе поименного голосования". Сами депутаты такой закон не примут даже под пистолетом, потому что лишаться "подкормки" лоббистов. Если Президент не увидит этого предложения, то надо организовать и провести референдум по этому вопросу. Как же нам не хватает Иосифа Виссарионовича!