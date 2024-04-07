НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В кастрюльке

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Я хек уже не видел на прилавках магазина в нашем городе лет 15Нежный Хек на ско...
  • джоzef Nevazno
    Возмите скороводу побольше, вот и вся проблема.Пышные зразы за 2...
  • Juri
    послушай ты.тебя кто выучил словам"совок""совдепия"? Видно умом ты.убогая.не блещешь,лучше молчи и сойдёшь за умную.Забытый рецепт вр...

Всего 4 простых продукта в составе. Уж очень вкусный салат: рецепт за 3 минуты

Всего 4 простых продукта в составе. Уж очень вкусный салат: рецепт за 3 минуты

Салат — это не просто блюдо, а настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Однако знаете ли вы, что изначально салат был не блюдом, а способом подачи овощей и трав? В Древнем Риме салат представлял собой смесь из трав, приправленную солью, медом и уксусом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх