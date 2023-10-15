Почему хорошо держать малыша на руках

Часто молодые мамы задают вопрос: нужно ли брать своего малыша на руки по первому зову? Не станет ли он ручным? Как впоследствии его отучить от рук? Близкое окружение говорит, что это вредно… Раньше было распространено мнение, чем меньше носить ребенка на руках – тем лучше.