Более 300 игроков и сотрудников академии «Авангарда» поддержали Мирошниченко: «Иван, мы с тобой»

Более 300 игроков и сотрудников академии «Авангарда» поддержали Мирошниченко: «Иван, мы с тобой»

Игроки и сотрудники академии «Авангарда» записали обращение в поддержку Ивана Мирошниченко. Ранее «Авангард» объявил, что 18-летний Мирошниченко проходит лечение в Германии.

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