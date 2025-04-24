Жителей Казани приглашают на Центральный республиканский субботник

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В субботу, 26 апреля, в рамках санитарно-экологического двухмесячника и республиканского конкурса «Эковесна 2025» в Березовой роще казанского Мирный состоится Центральный республиканский субботник.
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