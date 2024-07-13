Американский политолог Джон Миршаймер утверждает: Украина рушится. И виноваты в конфликте США. Это они создали из России образ врага

© РИА Новости Нина Зотина Обещание Трампа прекратить конфликт на Украине — пустая бравада, утверждает американский политолог Джон Миршаймер в интервью ведущему Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано.
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