БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Горячие финские парни готовятся отражать нападение русских в тылу русской армии

В который уже раз убеждаюсь в том, что память человеческая мало отличается от рыбьей. Если рыбка забывает о рыболовном крючке, по утверждению рыбаков, минут через десять-пятнадцать, то человеку нужно чуть больше времени.

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