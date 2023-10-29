В ВС России рассказали о патронном голоде ВСУ под Соледаром

Согласно радиоперехватам, украинская армия под Соледаром начала испытывать дефицит патронов для стрелкового оружия, заявил командир разведгруппы батальона «Скиф» (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус (ДШК), с позывным Воля.
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