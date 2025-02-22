О погоде на полуострове Действует предупреждение об опасных гидрометеорологических явленияхДнем 22 и 23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, 22 и 23 февраля в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с.