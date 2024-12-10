Ножи за спину. Фальшивая улыбка Трампа

Современная политика США в отношении России мало чем отличается от политики прошлого. Даже нынешняя подготовка Трампа для переговоров с РФ находит своё сходство с отношениями Советской России и Штатов сотню лет назад.
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