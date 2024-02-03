Bloomberg: Зеленский опасается реакции Запада на отставку Залужного

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский боится отправлять Валерия Залужного в отставку с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за реакции коллективного Запада на этот шаг.
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