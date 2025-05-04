Что будет с квартирой Бориса Моисеева после запрета Кристине Орбакайте на въезд в страну

Ситуация вокруг Кристины Орбакайте накаляется. Как мы знаем, 53-летней певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию, что поставило под вопрос проведение ее концерта в Юрмале, запланированного на 1 июня.
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