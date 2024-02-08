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«ФосАгро» получила высшую награду национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», победив сразу в трех номинациях – Росбалт

«ФосАгро» получила высшую награду национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», победив сразу в трех номинациях – Росбалт

Церемония награждения лауреатов и вручения дипломов национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» прошла сегодня в рамках социального форума Российского союза промышленников и предпринимателей «Развитие человеческого потенциала как фактор устойчивого развития в условиях глобальных перемен» — центрального мероприятия Недели российского бизнеса 2024 года.

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