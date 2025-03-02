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Маск поддержал идею о выходе Соединённых Штатов из ООН и НАТО

Маск поддержал идею о выходе Соединённых Штатов из ООН и НАТО

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов (DOGE) Илон Маск оценил идею пользователя соцсети X* о выходе США из Организации Объединённых Наций и Североатлантического альянса.

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