Маск поддержал идею о выходе Соединённых Штатов из ООН и НАТО

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов (DOGE) Илон Маск оценил идею пользователя соцсети X* о выходе США из Организации Объединённых Наций и Североатлантического альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии