Пилоты разбившегося Су-34 были успешно эвакуированы и находятся в стабильном состоянии

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, но благодаря своевременным действиям экипажа, все пилоты, находившиеся на борту, были успешно эвакуированы и доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии