НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**В завирусившемся видео человекоподобный робот Unitree H1 повёл себя неадекв...

В завирусившемся видео человекоподобный робот Unitree H1 повёл себя неадекватно, неся угрозу окружающимВ интернете завирусилось видео, на котором человекоподобный робот, напоминающий модель Unitree H1, внезапно начинает размахивать верхними конечностями, двигаясь вперед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх