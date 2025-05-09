В завирусившемся видео человекоподобный робот Unitree H1 повёл себя неадекв...

В завирусившемся видео человекоподобный робот Unitree H1 повёл себя неадекватно, неся угрозу окружающимВ интернете завирусилось видео, на котором человекоподобный робот, напоминающий модель Unitree H1, внезапно начинает размахивать верхними конечностями, двигаясь вперед.
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