Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин отключает нам воду и бьет искусственным интеллектом, – американский конгрессмен

Путин отключает нам воду и бьет искусственным интеллектом, – американский конгрессмен

Россия хочет ослабить США, лишив Штаты воды и применяя искусственный интеллект. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил член Демократической партии, конгрессмен от штата Теннесси Стив Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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