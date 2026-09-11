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Хроника стратегического перелома: как «Ансар Аллах» берет под контроль Красное море

Хроника стратегического перелома: как «Ансар Аллах» берет под контроль Красное море

На западе Йемена завершился ключевой этап масштабной военной операции сил «Ансар Аллах» (хуситов). За последние дни ландшафт конфликта в регионе претерпел фундаментальные изменения.

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