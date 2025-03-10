Депутат осудил цензурирование церковной символики

Депутат Крупник призвал разработать правила по применению христианской символики Петербургский депутат Павел Крупник заявил в беседе с «Парламентской газетой» о необходимости разработать единые рекомендации по использованию церковной символики для того, чтобы не оскорблять чувства верующих.