Депутат осудил цензурирование церковной символики

Депутат Крупник призвал разработать правила по применению христианской символики Петербургский депутат Павел Крупник заявил в беседе с «Парламентской газетой» о необходимости разработать единые рекомендации по использованию церковной символики для того, чтобы не оскорблять чувства верующих.
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