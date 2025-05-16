Только спокойствие: как поддержать детей во время ЕГЭ

С 23 мая по всей стране старшеклассники начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что все регионы России готовы к проведению основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ).