Только спокойствие: как поддержать детей во время ЕГЭ

С 23 мая по всей стране старшеклассники начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что все регионы России готовы к проведению основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ).
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