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Регионы России

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Задержан обвиняемый в убийстве участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная»

Задержан обвиняемый в убийстве участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная»

44-летний бизнесмен Павел Козлов, подозреваемый в убийстве 39-летней Натальи Божук, участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная», был задержан в Турции, сообщили в МВД России.

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