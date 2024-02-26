Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Украинка из Франции рассказала как тяжело жить в чужой стране

Украинка из Франции рассказала как тяжело жить в чужой стране

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) На Украине с гордостью сообщают о том, что на Родину возвращаются много граждан, которые после 2022 года выехали на чужбину.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Ага улыбаются...Да только это больше на ОСКАЛ похлдит...ФАЛЬШ НА КАЖДОМ ШАГУ.
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20 час.
Владимир Соловьев
КОЛОНИЗАТОР ВЫЖИМАЕТ ИЗ  РАБОВ ВСЁ! НАДО ОТМЕТИТЬ, ВСЯ УКРАИНА САМОКОЛОНИЗИРОВАЛАСЬ И ОСТАЛАСЬ В ДОЛГАХ ПЕРЕД ЗАПАДОМ!
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Леонид Руси
Сбылась мечта идиотки...
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