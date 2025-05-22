Alt Carbon привлекает $12 млн для масштабирования удаления углерода в Индии

Компания Alt Carbon, превратившаяся из семейного чайного поместья в инновационное климатическое предприятие, привлекла 12 миллионов долларов в рамках посевного раунда, планируя расширить масштабы своей деятельности по удалению углекислого газа в странах Южной Азии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии