Захарова напомнила о деде-нацисте Бербок на фоне слухов о ее назначении в ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась решению правительства ФРГ выдвинуть главу МИД страны Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы в Великой Отечественно войны.
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