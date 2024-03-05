Шольц под ударом: как утечка из бундесвера подорвала доверие к Германии со стороны НАТО

Скандал в Германии в связи с утечкой разговора высокопоставленных офицеров ВВС возродил тлеющий конфликт между Берлином и союзниками, которые недовольны нежеланием ФРГ поставлять Киеву дальнобойные ракеты.
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