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Газета.ру

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Глава МИД Чада передал Путину братский привет от президента республики

Глава МИД Чада передал Путину братский привет от президента республики

Министр иностранных дел Чада Абдулай Сабре Фадуль во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал братский привет президенту России Владимиру Путину от лидера африканской республики Махамата Идрисса Деби Итно.

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