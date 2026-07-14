Глава МИД Чада передал Путину братский привет от президента республики

Министр иностранных дел Чада Абдулай Сабре Фадуль во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал братский привет президенту России Владимиру Путину от лидера африканской республики Махамата Идрисса Деби Итно.
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